Corona-Impfung bescheinigt, aber nicht durchgeführt? Arztpraxis nach Razzia geschlossen

Plus In einer Arztpraxis im Donau-Ries-Kreis hat eine Razzia stattgefunden. Ein Allgemeinmediziner steht unter Verdacht.

Hat ein Hausarzt, der im Donau-Ries-Kreis ansässig ist, über einen längeren Zeitraum einer Vielzahl von Patienten eine Corona-Impfung bescheinigt, diese aber gar nicht vorgenommen? Diesem Verdacht geht die Kripo Dillingen nach. Die Ermittlungen führten am Mittwoch zu einer Razzia.