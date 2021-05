Corona: Lockerungen im Landkreis - teilweise schneller als gedacht

Lange haben Bürger wie Geschäftsleute darauf gewartet, jetzt kommen endlich Lockerungen in Donauwörth und in der Region. Ab Mittwoch, 26. Mai, gelten diese Regelungen.

Lange haben die Bürger im Landkreis darauf gewartet – und jetzt geht es sogar schneller als gedacht: Einkaufen, Biergartenbesuch, Fitnessstudio und vor allem wieder mehr Menschen treffen und ohne Blick auf die Uhr abends unterwegs sein. Ab Mittwoch, 26. Mai, gelten für den Landkreis Donau-Ries umfangreiche Lockerungen, nach dem Inzidenz am Montag fünf Tage in Folge unter 100 lag. Am Dienstag stand sie bei 52,3.

Eine gesetzliche Änderungen vom Wochenende machte es möglich, dass auch die Außengastronomie und Fitnessstudios ab Mittwoch wieder Kunden empfangen dürfen – sofern sie überhaupt so schnell reagieren können. Die bisherigen Regelungen hätten die Bewirtung von Gästen im Außenbereich oder auch das Trainieren im Studio per Allgemeinverfügung erst ab Donnerstag möglich gemacht. „Die angesprochene aktuelle Neuregelung sowie die umgehend vom Landratsamt veranlasste erforderliche Abstimmung mit dem Ministerium machen es nun möglich, dass die per Allgemeinverfügung festgelegten weiteren Lockerungen ebenfalls bereits ab Mittwoch gelten“, heißt es in einer Pressemittelung des Landratsamtes. Davon profitieren auch Theater, Konzertsäle und Kinos sowie Hotels und Freizeiteinrichtungen.

Das wird ab Mittwoch, 26. Mai, gelten:

Wegfall der Ausgangssperre.

Im Einzelhandel weiterhin „click and meet“ mit vorheriger Terminbuchung , es entfällt jedoch die Vorlage eines aktuellen negativen Tests.

, es entfällt jedoch die Vorlage eines aktuellen negativen Tests. Kontakte: ein Haushalt sowie ein weiterer Haushalt – maximal fünf Personen (Kinder unter 14 Jahren werden jeweils nicht mitgezählt)

Öffnung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuungen und organisierte Spielgruppen mit Betreuung in festen Gruppen (eingeschränkter Regelbetrieb)

von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuungen und organisierte Spielgruppen mit Betreuung in festen Gruppen (eingeschränkter Regelbetrieb) Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 23.03.2021 (Wegfall der Testpflicht für Beschäftigte von Alten- und Pflegeheimen)

vom 23.03.2021 (Wegfall der Testpflicht für Beschäftigte von Alten- und Pflegeheimen) Kontaktfreier Sport (bis zu fünf Personen aus zwei Hausständen) sowie zusätzlich in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren im Freien

körpernahe Dienstleistungen sind erlaubt

Gastronomie : Verbot der Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken zwischen 22 und 05 Uhr entfällt

: Verbot der Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken zwischen 22 und 05 Uhr entfällt Schulunterricht in Präsenzform bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m, sonst Wechselunterricht

bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m, sonst Wechselunterricht Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung von Angehörigen der Feuerwehr , des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks sind in Präsenzform zulässig

, des Rettungsdienstes und des sind in zulässig Instrumental- und Gesangsunterricht als Einzelunterricht in Präsenzform erlaubt und

erlaubt und Öffnung von Kulturstätten wie Museen und Ausstellungen nach vorheriger Terminbuchung .

Weitere Öffnungen müssen mit dem Staatsministerium abgestimmt und per Allgemeinverfügung vom Landratsamt festgelegt werden. Landrat Stefan Rößle hat dabei vorgegeben, so früh wie möglich so viel wie möglich zu öffnen. Aufgrund einer am Wochenende ganz aktuell erfolgten Änderung der gesetzlichen Vorgaben, wurde eine eintägige Fristverkürzung gegenüber den bisherigen Regelungen ermöglicht. Die bisherigen Regelungen hätten weitere Lockerungen per Allgemeinverfügung erst ab Donnerstag möglich gemacht. Die angesprochene aktuelle Neuregelung sowie die umgehend vom Landratsamt veranlasste erforderliche Abstimmung mit dem Ministerium machen es nun möglich, dass die per Allgemeinverfügung festgelegten weiteren Lockerungen ebenfalls bereits ab Mittwoch gelten. Diese weiteren Lockerungen betreffen unter anderem den Besuch von Außengastronomie, Theatern, Konzerthäusern und Kinos sowie die kontaktfreie Sportausübung im Innenbereich und den Kontaktsport im Außenbereich sowie Erleichterungen im Bereich der Beherbergung und der Freizeiteinreichungen. Im Einzelnen sind dies:

Öffnung der Außengastronomie für Besucher mit vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener POC-Antigentest, Selbsttest oder ein PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis der Tischgäste erforderlich. Für geimpfte und genesene Personen gelten die Erleichterungen entsprechend. Ein Schutz- und Hygienekonzept nach Maßgabe der Rahmenkonzepte der zuständigen Staatsministerien ist erforderlich.

der für Besucher mit vorheriger mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener POC-Antigentest, Selbsttest oder ein PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem mit negativem Ergebnis der Tischgäste erforderlich. Für geimpfte und genesene Personen gelten die Erleichterungen entsprechend. Ein Schutz- und Hygienekonzept nach Maßgabe der Rahmenkonzepte der zuständigen Staatsministerien ist erforderlich. Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos für Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis . Ferner ist die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen für bis zu 250 Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis zugelassen. Ein Schutz- und Hygienekonzept nach Maßgabe der Rahmenkonzepte der zuständigen Staatsministerien ist erforderlich.

von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos für Besucherinnen und Besucher mit einem . Ferner ist die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen für bis zu 250 Besucherinnen und Besucher mit einem zugelassen. Ein Schutz- und Hygienekonzept nach Maßgabe der Rahmenkonzepte der zuständigen Staatsministerien ist erforderlich. Kontaktfreier Sport im Innenbereich inklusive der Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten sowie Kontaktsport unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Testnachweis verfügen. Die Sportausübung für Kinder bei kontaktfreiem Sport unter freiem Himmel ist auch ohne Testnachweis in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt.

von Innenbereichen von Sportstätten sowie Kontaktsport unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen verfügen. Die Sportausübung für Kinder bei kontaktfreiem Sport unter freiem Himmel ist auch ohne in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt. Sportveranstaltungen unter freiem Himmel bis zu 250 Zuschauer mit festen Sitzplätzen unter der Voraussetzung, dass Zuschauerinnen und Zuschauer über einen Testnachweis verfügen.

verfügen. Die Öffnung von Fitnessstudios unter der Voraussetzung der vorherigen Terminbuchung sowie dass alle Kundinnen und Kunden über einen Testnachweis verfügen.

von unter der Voraussetzung der vorherigen sowie dass alle Kundinnen und Kunden über einen verfügen. Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen, auch zu touristischen Zwecken; zulässig sind im Rahmen des Übernachtungsangebotes ferner gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungsgästen; Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden über einen Testnachweis verfügen.

verfügen. Betrieb von Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bahnverkehre, touristische Reisebusverkehre sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen unter der Voraussetzung eines Testnachweises für Kunden.

von Außenbereichen von medizinischen Thermen unter der Voraussetzung eines für Kunden. Öffnung von Freibädern für Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis und nach vorheriger Terminbuchung .

von Freibädern für Besucherinnen und Besucher mit einem und nach vorheriger . Musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles, bei denen ein Zusammenwirken von mehreren Personen erforderlich ist.

Läge der Wert an fünf Tagen in Folge unter 50, könnten weitergehende Lockerungen ermöglicht werden. Die Lockerungen müssten aber auch wieder entfallen, wenn der maßgebliche Inzidenzwert der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten würde.

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt - Stand Dienstag, 10 Uhr - bei insgesamt 5.783. Hiervon gelten 5.390 Personen bereits wieder als genesen. Die Anzahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis Donau-Ries liegt weiterhin bei 155, so die Statistik des Landratsamts. In der Folge gelten momentan 238 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“. Der Inzidenzwert am Dienstag liegt bei 52,3 und damit wiederholt unter der Grenze von 100. Das hat Lockerungen der Corona-Beschränkungen zur Folge. 1.430 Personen wurden bislang nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet, 23 mit der südafrikanischen. In den lokalen Krankenhäusern gehen die Zahlen der zu behandelnden COVID-Patientinnen und -Patienten weiter zurück. Aktuell werden laut der Kreisbehörde insgesamt neun positiv Getestete versorgt, davon drei intensivmedizinisch.

Lesen Sie auch: