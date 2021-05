Corona-Pandemie: Tipps für Eltern im Donau-Ries-Kreis

Mit diesen Tipps klappt der Wiedereinstieg in den Kindergarten und das Leben zu Hause besser. Neues Beratungsangebot im Donau-Ries-Kreis für Eltern.

„Viele Eltern von Kindergartenkindern sind nach über einem Jahr Corona-Pandemie verunsichert, was der ständige Wechsel von Schließungen, Öffnungen und Phasen der Notbetreuung in den Kindertagesstätten mit ihren Kindern macht“, erzählt Cornelia Blässing von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Donauries. Die einen Kinder weinen, weil sie plötzlich nicht mehr in den Kindergarten gehen dürfen, obwohl sie wollen. Die anderen weinen, wenn sie nach einer längeren Phase zu Hause plötzlich wieder gehen sollen. „Beide Reaktionen sind total verständlich und normal“, so die KJF-Erziehungsberaterin.

Natürlich sei die momentane Zeit sowohl für die Eltern als auch die Kinder verwirrend und herausfordernd. „Aber Kinder leben noch sehr im Augenblick, und auch wenn sie andere Kinder für ihre Entwicklung brauchen, ist es für sie ebenso schön, viel Zeit mit Mama und/oder Papa verbringen zu können“, weiß Blässing. „Und Eltern können aktiv einiges tun, um ihre Kinder gut durch diese Zeit zu begleiten.“

Tipps für den Kindergartenalltag in Corona-Zeiten

Die meisten Kitas haben inzwischen ihren Weg gefunden, wie sie auch während der Schließzeiten mit Kindern und Eltern Kontakt halten. Bei allen Fragen und Sorgen sollten Eltern zuerst natürlich auf die Erzieher ihres Kindes zugehen.

einbeziehen! Auch kleine Kinder können ihrem Alter und Verständnis entsprechend in die Planung der kommenden Woche einbezogen werden. Helfen kann zum Beispiel ein gemeinsam gebastelter Wochenplan, der anhand eines Farbsystems anschaulich macht, an welchen Tagen der Nachwuchs in den Kindergarten geht, wann Papa oder Mama mit dem Kind zu Hause sind oder wann vielleicht eine andere Person die Betreuung übernimmt. So können Eltern anschaulich mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter besprechen, wie die nächsten Tage aussehen werden. Auch Infos dazu, in welcher Kita-Gruppe das Kind sein wird und welche bekannte und vertraute Person dann da sein wird, helfen dem Nachwuchs, sich wieder auf den Kindergarten einzustellen.

: Da das Ankommen und die Verabschiedung im Kindergarten vor Ort im Moment aufgrund der herrschenden Hygienevorschriften ganz anders aussieht, als es Kinder gewohnt sind, müssen sich neue Rituale entwickeln. Eltern können überlegen, wie sie ihrem Kind eine Brücke bauen. Zum Beispiel indem das Kind ein vertrautes Kuscheltier mitnehmen darf oder von den Eltern einen Mutstein in die Hosentasche gesteckt bekommt.

Da vor allem bei der Übergabe und beim Abholen die Erwachsenen Masken tragen, ist es wichtig, mit Worten zu beschreiben, was die Kinder nicht sehen können und so das emotionale Ankommen des Kindes bei den Mitarbeitenden des Kindergartens zu unterstützen. Die Eltern können dann zum Beispiel sagen: „Schau mal, heute nimmt dich die Sabine mit in die Gruppe, jetzt fragen wir sie mal, ob sie unter ihrer Maske lacht!“ Die Erzieherin könnte dann zum Beispiel antworten: „Ja, ich lache gerade, weil ich mich freue, dass du da bist!“

bleiben: Kindern fällt die Verabschiedung leichter, wenn Eltern klare Signale senden und wirklich tun, was sie sagen. Für das morgendliche Abgeben im Kindergarten bedeutet das konkret: Nach der Verabschiedung auch wirklich gehen und die Verabschiedung nicht unnötig hinauszögern. Auch wenn beim Abschied manchmal Tränen fließen, die Kinder beruhigen sich in der Regel in ihrer vertrauten Kindergartengruppe schnell wieder und können sich aufs Spielen einlassen.

Neues Angebot: Wöchentliche Telefonsprechstunde

Gerade weil die momentane Belastung durch die Corona-Pandemie in den Familien so groß ist, bietet die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Donauries ab Mai 2021 eine wöchentliche feste Telefonsprechstunde immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr an. Die Anrufer entscheiden dabei selbst, ob sie anonym bleiben möchten und warum sie anrufen. Ebenso können sie am Ende des Gesprächs selbst entscheiden, ob das erste Gespräch ausreichend war oder ob die kostenfreie Beratung über einen längeren Zeitraum andauern soll.

Anrufen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene, am anderen Ende der Leitung sind die pädagogischen Fachberaterinnen und -berater der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung. Zur neuen wöchentlichen Telefonsprechstunde: donnerstags von 15 bis 17 Uhr unter Telefon 0906/746600 (Donauwörth) sowie unter Telefon 09081/86720 (Nördlingen). (pm)

Lesen Sie auch: