Donau-Ries-Kreis: Das Paradies der CSU in Schwaben

Freuten sich am Wahlabend in der Landeszentrale in München: CSU-Listenkandidaten Joachim Fackler und Birgit Rössle mit Schwabens Spitzenkandidat Markus Ferber (von links) und weiteren Parteifreunden aus Aichach und von der Mittelstandsunion.

Nirgends im Bezirk haben die Konservativen so viele Stimmen geholt wie im Landkreis. Woran liegt es?

Von Barbara Wild

Wer nach dieser Europawahl auf die Schwabenkarte blickt, dem fällt schnell eines auf. Auch wenn die Grünen im Landkreis deutlich dazugewinnen konnten (plus 5 Prozent), die Union aber fühlt sich hier wie im Paradies. Denn Donau-Ries in Bayern ist nicht nur der einzige Landkreis, in dem die CSU über 50 Prozent holte, es ist auch der Landkreis, in dem die Union die meisten Stimmen in Schwaben holen konnten. Exakt 29819 mal wurde hier das Kreuz gemacht. Anteilig so viele Stimmen holte die Union in Bayern nur in den niederbayerischen Landkreisen und in Teilen der Oberpfalz.

Landrat Stefan Rößle lobt engagierten Wahlkampf

Für Landrat Stefan Rößle, selbst CSUler, ist das natürlich Grund zur Freude. In seinen Augen ist das das Ergebnis eines sehr engagierten Wahlkampfes mit vielen persönlichen Kontakten der Listenkandidaten Birgit Rössle und Joachim Fackler samt einiger Politprominenz. „Auch in Zeiten von Internet und so ist es doch ein Zeichen, dass es sich lohnt, fleißig persönlichen Wahlkampf zu machen“, sagt Rößle. Er hofft, dass das bei der Kommunalwahl 2020 auch funktioniert.

Die beiden Listenkandidaten selbst haben den Wahlabend in der Parteizentrale der CSU in München verbracht. „Es war ein wenig verrückte Stimmung angesichts des bundesweiten Ergebnisses“, sagt Joachim Fackler am Montag. „Aber wir in Bayern haben geliefert und im Landkreis sowieso.“ Für ihn geht es jetzt bekanntermaßen in Sachen Wahlkampf weiter: Joachim Fackler bereitet sich auf seine OB-Kandidatur in Donauwörth vor.

Birgit Rössle freut sich

Birgit Rössle war auch am Montag den ganzen Tag in München. Bei der Mittelstandsunion und beim Bezirk Schwaben wurde die Europawahl aufgearbeitet. „Wir haben gekämpft und waren viel bei den Leuten vor Ort. Das hat geklappt und darüber freue ich mich sehr“, sagt sie gegenüber dieser Zeitung. „Manfred Weber ist in Bayern einfach gut angekommen“, so die überzeugte CSUlerin.

Abseits des CSU-Ergebnisses ist der Landrat angesichts der Wahlbeteiligung von fast 60 Prozent froh, dass bei den Wählern ein Bewusstsein für Europa entstanden ist. Zudem ist er erleichtert, dass die AfD keinen weiteren Stimmenzuwachs erfahren hat.

FDP schneidet schlecht ab

Bei der schwabenweiten Analyse des Wahlergebnisses fällt aber noch eine Besonderheit ins Auge. Nirgends in Schwaben hat die FDP so schlecht abgeschnitten wie im Landkreis Donau-Ries. Mit nur 2,4 Prozent konnten sie hier am wenigsten punkten. Bei allen anderen Parteien liegt der Landkreis übrigens stets im Durchschnitt.

