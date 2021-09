Betrüger wegen Brandstiftung in Tiefgarage vor Gericht

Plus Ein 72-Jähriger aus dem Donau-Ries-Kreis muss erneut vor Gericht. Wegen Versicherungsbetrug ist er bereits verurteilt worden.

Ein vorsätzlich gelegter Brand in einer Tiefgarage sorgte vor vier Jahren in Dillingen für Aufsehen. Drei Autos wurden ein Raub der Flammen, und es entstand ein Schaden von fast 80.000 Euro. Der Brandstifter war auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera zu sehen. Offenbar handelte es sich um einen älteren Mann. Der versuchte sein Gesicht unter einem aufgespannten Regenschirm zu verbergen, als er eine brennbare Flüssigkeit auf die Pkw schüttete und anzündete. Die Ermittlungen der Kripo Dillingen führten zu einem 72-Jährigen aus dem Donau-Ries-Kreis. Der ist der Justiz bereits durch eine bemerkenswerte Serie von Straftaten bekannt.