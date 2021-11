Donau-Ries

07:30 Uhr

Kreis Donau-Ries will mehr Sozialarbeiter an Schulen

Die Schulsozialarbeit soll im Landkreis Donau-Ries ausgebaut werden – zum Beispiel auch an der Realschule in Wemding.

Plus Der Landkreis Donau-Ries will sein Angebot für Sozialarbeiterinnen und -arbeiter an Schulen ausbauen. Wo es neue Stellen geben wird.

Von Bernd Schied

Der Landkreis Donau-Ries will die Schulsozialarbeit an seinen Schulen massiv ausweiten und damit seine bisherige Zurückhaltung aufgeben. Grund dafür sind neue finanzielle Fördermöglichkeiten für neu geschaffene Stellen. In der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages, die Vizelandrätin Claudia Marb leitete, wurde das Thema ausführlich diskutiert. Der Ausschuss begrüßte die Pläne des Jugendamtes, die stufenweise umgesetzt werden sollen.

