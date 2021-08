Hofläden mit Selbstbedienung: Immer öfter wird nicht bezahlt 

Die Angebote mit Selbstbezahlung nehmen zu. Die Mehrheit der Kunden ist ehrlich, doch im Landkreis häufen sich die gegenteiligen Fälle. Polizei gibt Tipps.

Regionale Produkte liegen im Trend. Und immer mehr Landwirte und Gärtner vertrauen den Kunden und stellen ihre Produkte an Acker, Feldscheunen, Straßenständen oder im Hofladen zum Verkauf. Dort bieten die Produzenten meist Selbstbedienung an. Dieses Vertrauen wird in der Regel nicht enttäuscht. Doch es gibt Ausnahmen, davon zeugen Beispiele aus dem Donau-Ries-Kreis.

Einige wenige meinen offenbar dennoch, nicht zahlen zu müssen, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Andere hingegen brechen die Kassen, teilweise sogar mit erheblicher krimineller Energie und massivem Aufwand, auf oder nehmen diese gleich ganz mit. Insbesondere im Landkreis Donau-Ries häufen sich den Beamten zufolge im Moment diese Diebstahls- und Einbruchsfälle, die keinesfalls als Kavaliersdelikt gelten und konsequent strafrechtlich verfolgt werden.

Hofläden mit Selbstbedienung: Kassen sollten aus stabilem Material sein

Wie gelingt es, unehrliche Kunden zu überführen oder Diebe von der Tat abzuhalten? Wie kann man die Kassen vor unbefugtem Zugriff schützen? Sandra Gartner, Fachberaterin für sicherheitstechnische und verhaltensorientierte Prävention bei der Kripo Dillingen, gibt Tipps.