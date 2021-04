Donau-Ries-Kreis: Kampf gegen die Obdachlosigkeit

Wohnungslosenberatung des Caritasverbands Donau-Ries berät bei der Suche nach einer Wohnung – und auf dem Weg zum selbstständigen Leben.

Susanne S. (Name geändert) meldet sich bei der Caritas Donau-Ries. Sie schildert der dortigen Fachstelle ihre besonderen Lebensverhältnisse und dass sie finanziell nicht mehr in der Lage sei, ihre Mietkosten zu begleichen. Ihr Mann habe sie verlassen und zusätzlich sei sie auch noch krank geworden und habe den Arbeitsplatz verloren. Der Vermieter habe Susanne S. eine Kündigung des Mietverhältnisses mit einer Frist zur Wohnungsräumung gestellt. Mit Hilfe der Beraterin sei der individuelle Bedarf ermittelt und Anträge auf finanzielle Leistungen gestellt worden, heißt nun es in einer Pressemitteilung der Caritas.

Durch die Fachstelle wurde mit den Vermietern eine Ratenzahlung ausgehandelt sowie begrenzte Duldung in der Wohnung. Heute hat Susanne S. eine neue Wohnung und bezieht Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II. „Fälle wie diese häufen sich und betreffen leider auch immer wieder Menschen, die zuvor in stabilen Verhältnissen lebten. Häufig ist es eine Abwärtsspirale, aus der die Betroffenen ohne Hilfe kaum rauskommen“ weiß Nicole Dauser, Sozialpädagogin der Fachstelle. Menschen mit sozialen Problemen in besonderen Lebenslagen haben das Recht auf eine umfassende Beratung und Betreuung. Art und Umfang der Maßnahmen richten sich nach dem Ziel, die Betroffenen zur Selbsthilfe zu befähigen.

Leben in einer Obdachlosenunterkunft ist nicht das Ziel

Soziale Schwierigkeiten liegen vor, wenn das Leben in der Gemeinschaft eingeschränkt ist, insbesondere im Zusammenhang mit Erhalt oder Beschaffung von Wohnraum. Ein Leben in einer Obdachlosenunterkunft ist nicht das Ziel. Wer auf soziale Leistungen angewiesen ist, muss Anträge stellen und sich im Behörden-Dschungel durchkämpfen. Viele Antragssteller scheitern an dieser Aufgabe und fühlen sich überfordert. Sie haben das Recht auf Hilfe.

Nach dem zwölften Sozialgesetzbuch habe jeder Bürger mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Anspruch auf sozialpädagogische Hilfe, heißt es von der Caritas. Dies gelte auch für den Erhalt oder die Beschaffung einer Wohnung. Die Beratungsstelle arbeitet kostenlos und niederschwellig. In Kooperation mit anderen Fachstellen und Behörden wird geholfen, die besonderen Lebensverhältnisse zu überwinden und so die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht. Die Fachstelle ist darauf ausgerichtet, den Menschen zurück in ein menschenwürdiges Leben durch Hilfe zur Selbsthilfe zu führen. Maßnahmen sind hier Beratung, die Ermittlung des Hilfebedarfs, sowie die Beantragung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen.

Beratungsstelle der Caritas wird als Modellprojekt gefördert

Nicht selten geraten Menschen unverschuldet durch Verlust des Arbeitsplatzes, Krankheit oder durch einen Todesfall in Not und stehen vor großen Herausforderungen. Für die Betroffenen ist die besondere Lebenslage unangenehm, sie wissen oft nicht wie dieser neue Lebensabschnitt weiter gehen soll. Überwiegend in den kleineren Gemeinden herrscht die Angst vor Ausgrenzung aus der Gemeinschaft und den sozialen Kontakten.

Die Beratungsstelle des Caritasverbandes wird als Modellprojekt seitens des Staatsministeriums für Arbeit und Soziales finanziert und steht Betroffenen im Landkreis mit Rat und Hilfe zur Verfügung. Unsere Fachkräfte verfügen über einschlägige Ausbildung, die Hilfe zur Selbsthilfe gewährleisten soll. In Bayern sind aktuell etwa 16.000 Menschen obdachlos.

Kontakt: Caritasverband Donau Ries Reichsstraße 54, Donauwörth, Telefon 0906/709 20718, Fax 0906/70920790.

