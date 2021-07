Landkreis Donau-Ries schafft Luftfilter für seine Schulen an

Plus Im Donau-Rieser Kreistag findet sich eine breite Mehrheit für Anschaffung von 191 Luftreinigungsgeräten für die Klassenzimmer in den landkreiseigenen Schulen.

Der Landkreis Donau-Ries macht bei der Anschaffung von mobilen Luftfilterreinigern in seinen weiterführenden Schulen ernst und wartet nicht wie manch andere Kommune noch ab. Der Kreistag beschloss am Montag mit deutlicher Mehrheit (40 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen), die entsprechenden Geräte nach einer vorher europaweiten Ausschreibung für 191 Klassenräume anzuschaffen.