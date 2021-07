Donau-Ries-Kreis

vor 27 Min.

Landwirte: Zahl der Biber im Donau-Ries-Kreis dezimieren

Trübes Wasser, gefällte Bäume und der Humus am Ufer wird weggeschwemmt – so sieht die Ussel nahe Itzing aus. Landwirte machen dafür den Biber verantwortlich. Die ebenfalls geschützte Bachmuschel könne sich da nicht halten.

Plus Bauernverband fordert Maßnahmen gegen die Tiere, weil diese im Donau-Ries-Kreis zunehmend Schäden verursachen. In der Ussel kommt ein weiteres Problem hinzu.

Von Wolfgang Widemann

Landwirt Martin Krell wählt klare Worte: „Die Ussel war für fünf bis sechs Jahren ein sauberes Gewässer. Was haben wir jetzt: eine Drecklach.“ Krell ist sich sicher: Das schmutzige Wasser rühre vor allem von den Bibern her. Die bauen ihre Staudämme in den Bach. nagen die Bäume ab, die mit ihren Wurzeln dem Ufer Halt geben und sorgen dadurch für vermehrte Erosion. Ganz abgesehen davon würden die benachbarten Wiesen vernässt und die Tiere „bedienten“ sich bei der Nahrungs- und Baumaterialsuche auf den umliegenden Feldern.

