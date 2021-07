Lösung für neuen Radweg durch das Ries

Plus Durch das Ries soll von Maihingen nach Balgheim ein neuer Radweg führen. Nun scheint ein Problem an der B25 gelöst.

Der Landkreis Donau-Ries hat in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Augsburg und der Regierung von Schwaben eine Lösung für die Unterquerung der B25 im Zuge der geplanten Radverbindung von Maihingen nach Balgheim (wir berichteten) gefunden, die auch vom Kreis-Bauausschuss befürwortet wird.