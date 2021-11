Pandemie setzt dem Frauenhaus-Verein in Nordschwaben zu

Plus Kaum Veranstaltungen, kaum Aufmerksamkeit: Die Zahl der Mitglieder des Frauenhaus-Vereins sinkt. Aus Wohnungsknappheit müssen viele Frauen abgewiesen werden.

Elena Mayer ist 22 Jahre alt. Die blauen Flecken auf ihrem Körper erinnern die junge Frau schmerzhaft daran, was ihr Mann ihr angetan hat. Die drei Kinder hat sie mitgenommen, das Jüngste sitzt auf ihrem Arm und weint leise. Elena hat Angst, deshalb heißt sie in Wirklichkeit auch anders, möchte ihren Namen lieber geheim halten.