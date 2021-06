Polizei erwischt auf B16 bei Rain Raser mit fast 200 km/h

Die Polizei hat auf der B25 bei Donauwörth und auf der B16 bei Rain geblitzt. Mehrere Temposünder müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen auf der B16 beziehungsweise auf der B25 hat die Polizei in den vergangenen Tagen eine Reihe von Rasern erwischt. Der „Spitzenreiter“ brachte es auf fast 200 Stundenkilometer.

Am Samstag postierte die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth ihr Radargerät an der B16 bei Rain. Im Zeitraum von 9.35 bis 14.45 Uhr passierten 2129 Kraftfahrzeuge die Messstelle. 90 davon waren mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. In 31 Fällen ist nun ein Anzeige die Folge mit Punkten in Flensburg und in drei Fällen zusätzlich mit einem Fahrverbot. In 59 weiteren Fällen ergeht in den nächsten Tagen ein gebührenpflichtiges Verwarnungsangebot bis 55 Euro.

Den traurigen Höchstwert erreichte um 14.14 Uhr ein Audi mit rumänischer Zulassung, der mit toleranzbereinigten 191 Stundenkilometern auf der Bundesstraße raste. Hierbei merkt die Polizei an, dass der Tacho des Fahrers einen Wert von etwa 200 km/h – bei erlaubten 100 km/h – anzeigte. Die Fahrer eines BMW mit 172 und eines Seat mit 161 „Sachen“ verwechselten die Bundesstraße offenkundig ebenfalls mit einer Rennstrecke, so die Gesetzeshüter.

Blitzer bei Binsberg: 55 Fahrer müssen mit Anzeige rechnen

Am Freitag führten die Beamten von 9 bis 15 Uhr eine Messung auf der B25 nahe Donauwörth auf Höhe Binsberg durch. Von 3172 erfassten Fahrzeugen müssen nun 218 Fahrer mit einem kostenpflichtigen Nachspiel rechnen – 163 mit einer kostenpflichtigen Verwarnung und 55 mit einer Anzeige. Der schnellste Wert war hier 151 bei erlaubten 100 Stundenkilometern. (dz)