Schneesturm sorgt für zahlreiche Verkehrsunfälle

Plus Ein Schneesturm sorgt über die Mittagsstunden für glatte Straßen in der Region. Es ereignen sich zahlreiche Glätteunfälle. Schulbus bleibt stecken.

Jetzt ist der Winter da - und wie: Am Dienstag ist ein regelrechter Schneesturm über die Region hinweggezogen, hat bei Temperaturen um den Gefrierpunkt die Landschaft mit einer weißen Decke überzogen und damit auch die Straßen in Rutschbahnen verwandelt. Es passierten zahlreiche Unfälle, meldet die Polizei.