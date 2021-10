Schulweghelfer sind im Donau-Ries-Kreis nur schwer zu finden

Plus Der Verkehr nimmt zu – und damit steigen auch die Gefahren für Kinder auf dem Weg zur Schule. Allerdings wird es schwieriger, Schülerlotsen zu finden.

Mit ihren neongelben Jacken und den Reflektoren der Verkehrskellen fallen sie besonders jetzt in der Morgendämmerung wieder auf: die Schulweghelferinnen und -helfer. Tag für Tag lotsen sie Kinder über gefährliche Stellen, beobachten die Verkehrssituation und halten gegebenenfalls Autos an, um für die Kleinen ein sicheres Überqueren der Fahrbahn zu gewährleisten.