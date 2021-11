So viele Corona-Infizierte wie nie im Landkreis Donau-Ries

Plus Über das Wochenende sind die Corona-Fälle massiv nach oben geschnellt. Wo die besonders betroffenen Regionen sind und wie das Gesundheitsamt die Lage erläutert.

326,8 – der Inzidenzwert vom Montag im Landkreis Donau-Ries war so hoch wie nie. Innerhalb von fünf Tagen ist er um den Wert 100 nach oben geschnellt. Damit hat sich der Landkreis Donau-Ries auf der Karte des Robert-Koch-Instituts tiefrot gefärbt. Am Dienstag liegt er bei 323,8. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen kennt derzeit eine Richtung: steil nach oben.