Viel Regen: Die Folgen für die Ernte im Donau-Ries-Kreis

Plus Nach viel Regen und unbeständigen Temperaturen steht im Juli die Ernte an. Mit welchen Herausforderungen die Landwirte zu kämpfen haben.

Die Ernte steht kurz bevor und selten war das Wetter so unbeständig wie dieses Jahr. Der Wechsel aus kühlen Frühlings- und heißen Sommertagen sowie Stark- und Dauerregen macht vor allem den Landwirten im Donau-Ries-Kreis zu schaffen. Deren Urteil über die Ernteerfolge fällt unterschiedlich aus.