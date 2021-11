Von Soldaten in Zelten und Juramarmor im Parlament

Der frühere Bundestagsabgeordnete Hans Raidel erzählt bei der Senioren-Union erstaunliche Geschichten

32 Jahre nach dem Fall der Mauer könne man die Wiedervereinigung Deutschlands als ein Geschenk bezeichnen. Zu diesem Schluss kam der ehemalige Bundestagsabgeordnete Hans Raidel bei einer Veranstaltung der Senioren-Union Donau-Ries. Raidel berichtete aus seiner Zeit im Parlament und hatte zum Teil erstaunliche Geschichten parat.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das Datum 9. November. Dieses nehme in der deutschen Geschichte mehrmals einen Schicksalstag ein, erklärte Senioren-Union-Kreisvorsitzender Gottfried Hänsel: 1848 endete die Märzrevolution in den Staaten des Deutschen Bundes, 1918 rief Philipp Scheidemann die Republik aus, vom 9. auf 10. November 1938 terrorisierten die Nationalsozialisten die jüdische Bevölkerung (Reichspogromnacht) und 1989 öffnete sich der Eiserne Vorhang.

Die folgenden Jahre seien eine "spannende Zeit" gewesen, erinnerte sich Hans Raidel, der 1990 in den Bundestag einzog. Als CSU-Obmann im Verteidigungsausschuss sei er von 1994 an mit der Abwicklung der DDR-Volksarmee befasst gewesen, ebenso mit der Rückführung der bis dahin in der DDR stationierten Soldaten nach Russland. Dazu gehörte auch die Ansiedlung dieser russischen Armeeangehörigen in ihrem Heimatland. Trotz eines bundeseigenen Wohnungsbauprogramms hätten viele dieser Soldaten in Russland in Zelten schlafen müssen. Nur die russischen Offiziere hätten die neu errichteten Wohnungen beziehen dürfen. Dies sei einer deutschen Delegation - bestehend aus Mitgliedern des Verteidigungsausschusses - erst bei einem Ortstermin in Russland offenbart worden.

Maßgeblichen Einfluss nahm Raidel nach eigenen Angaben zudem beim Umbau des Reichstagsgebäudes. Dies tat er in seiner Funktion als einziges stimmberechtigtes Mitglied der CSU in der Baukommission des Bundestags. Seinem Verhandlungsgeschick mit dem britischen Stararchitekten Norman Forster sei es zu verdanken gewesen, dass das Bauwerk die zum Wahrzeichen mutierte Kuppel sowie den aus der Region stammenden Solnhofener Juramarmor erhielt. (AZ)