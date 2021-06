Was Lehrern im Landkreis Donau-Ries unter den Nägeln brennt

Mitglieder des Donau-Rieser Kreisverbands tauschen sich mit Landtagsabgeordnetem Fackler aus. Allein bei der Digitalisierung gebe es mehrere Baustellen.

Auch in Corona-Zeiten lässt der Kreisverband Donauwörth des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV) seine Aktivitäten nicht ruhen. In einem virtuellen Gedankenaustausch mit dem Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler ( CSU) sprachen die beteiligten BLLV-Mitglieder eine Vielzahl von Problemfeldern an, zum Beispiel die ganz praktischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Digitalisierung oder die mit dem Lehrermangel an Grund-, Mittel- und Förderschulen verbundenen Folgen für die Unterrichtsqualität.

So machte Angelika Bartl den Volksvertreter auf drei „massive Baustellen“ bei der Digitalisierung der Schulen aufmerksam. Zwei Anrechnungsstunden für die Systembetreuung glichen den wöchentlichen Arbeitsaufwand nicht annähernd aus. Sinnvoller, so Bartl, wäre ohnehin, den EDV-Support von qualifizierten Fachkräften durchführen zu lassen. Was die Mittelschullehrerin noch stört: „Es ist viel zu kompliziert, die Gelder aus dem Digitalpakt abzurufen, da sie sehr stark zweckgebunden sind, zum Beispiel nur für Software.“

Fördergelder für bessere EDV an Schulen

Wolfgang Fackler machte Hoffnung, dass künftig mehr EDV-Fachleute für Wartung und Pflege der IT an Schulen zum Einsatz kommen können: „Dafür werden die entsprechenden Fördergelder bereitgestellt. Denn wir brauchen diese externen Betreuer.“ Der Abgeordnete gab jedoch auch den Hinweis, dass die Gestaltungsmöglichkeit dazu letztlich beim Landkreis und den jeweiligen Kommunen liege.

Unter den Nägeln brennen den Pädagogen auch die Folgen des Lehrermangels. Die beiden Kreisvorsitzenden Christina Ost und Patricia Hippler lenkten das Augenmerk auf die vom Kultusministerium angekündigten Sondermaßnahmen. So sollen Hochschulabsolventen ohne Lehramtsabschluss direkt in den Vorbereitungsdienst an Mittelschulen einsteigen können.

Pädagogische Fähigkeiten nicht mehr wichtig?

Für Lehrer Tobias Trüdinger „eine Maßnahme, die mir den Glauben an eine gute, wirksame Bildungspolitik raubt“. Pädagogische und didaktische Fähigkeiten, so Christina Ost, seien offenbar nicht mehr wichtig – und das gerade in Schularten, an denen der anschaulichen Vermittlung des Unterrichtsstoffs besondere Bedeutung zukomme.

Kurzfristig, betonte Fackler, sei dem Lehrerbedarf leider nicht anders beizukommen. Die oft geforderten Reduzierungen des Stundenmaßes und die Angleichung an andere Schularten seien vor diesem Hintergrund nicht machbar.

Mehr Hoffnung machte der Abgeordnete dem BLLV auf mehr Beförderungsstellen. „Aber die Wünsche für den Haushalt 2022 sind vielfältig, insbesondere bei sinkenden Steuereinnahmen.“

Elke Drescher warf einen weiteren Punkt ein. „Schaffen Sie endlich den Numerus clausus für das Förderschulstudium ab“, forderte sie angesichts des Personalmangels an dieser Schulart.

Auch Teilzeitarbeit ist ein Problem

Ein Problem, das die Grundschulen besonders betrifft, sei laut Jana Römer die stark eingeschränkte Möglichkeit zur Teilzeitarbeit. Sie prognostizierte: „Besonders bei den älteren Kolleginnen, bei denen die Kräfte nachlassen, müssen wir uns auf steigende Krankmeldungen einstellen.“

Zudem forderte Jana Römer, der Ausbildung von Förderlehrkräften wieder merklich größeres Gewicht zu geben. Sie sagte: „Individuelle Förderung und soziales Lernen kommen inzwischen leider viel zu kurz.“