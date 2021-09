Donau-Ries-Kreis

Wo leben im Landkreis Donau-Ries aktuell wie viele Corona-Infizierte?

Plus Die Inzidenz im Landkreis Donau-Ries beträgt am Mittwoch 86,4. Manche Orte sind corona-frei, in anderen dagegen gibt es derzeit besonders viele Fälle.

Ende August war die Corona-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries erstmals seit fast drei Monaten wieder über die 50 geklettert. Am 24. August betrug der Wert exakt 53,1. Ziemlich genau einen Monat später lag die Inzidenz fast doppelt so hoch, am 26. September betrug sie 104,2. Seitdem geht die Kurve aber wieder nach unten, am Mittwoch, 29. September, stehen rein rechnerisch 86,4 Corona-Neuinfizierte innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner im Landkreis Donau-Ries. Dabei gibt es innerhalb der Region starke Unterschiede, was die momentane Ausbreitung des Virus angeht.

