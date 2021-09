Zahl der Erstimpfungen im Donau-Ries-Kreis ist rückläufig

Innerhalb einer Woche haben sich im Landkreis Donau-Ries gut 2100 Menschen gegen Corona impfen lassen. So ist diese Zahl einzuordnen.

In der vergangenen Woche sind im Landkreis Donau-Ries in den Arztpraxen und Impfzentren insgesamt 2127 Menschen gegen Corona geimpft worden. Von diesen Impfungen entfallen 1024 auf die Impfzentren und 1103 auf die niedergelassenen Ärzte. Dies teilt das Landratsamt mit. Im Vergleich zur vorangegangenen Woche hat sich die Anzahl der Erstimpfungen leicht verringert, so die Behörde.

Zu den Impfungen der Impfzentren zählen auch Aktivitäten der mobilen Teams vor Ort in verschiedenen Kommunen. Zusätzlich haben Betriebsärzte weitere Impfungen durchgeführt. Diese werden bekanntermaßen allerdings nicht erfasst, weshalb dem Landratsamt zufolge die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Impfungen höher liegt.

Insgesamt wurden im Landkreis Donau-Ries bisher (Stand 5. September) 151.170 Impfungen verabreicht. Von diesen entfallen gut 87.000 auf die Impfzentren und mehr als 64.100 auf Arztpraxen.

Knapp 56 Prozent im Donau-Ries-Kreis sind jetzt vollständig geimpft

Eine Erstimpfung haben bislang 77.542 Bürger erhalten, dies entspricht 57,96 Prozent der Landkreisbevölkerung. Mit bisher 74.695 Zweitimpfungen sind im Landkreis Donau-Ries nun 55,95 Prozent vollständig geimpft.

Eine Auffrischung haben 0,04 Prozent der Bevölkerung im Kreis erhalten. (pm)