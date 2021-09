Donau-Ries-Kreis

18:07 Uhr

Zwei positive Corona-Tests an Schulen im Donau-Ries-Kreis

Das neue Schuljahr hat begonnen. Regelmäßige Corona-Tests sollen verhindern, dass sich das Virus in den Klassen ausbreitet. In dieser Woche konnte der Unterricht planmäßig stattfinden.

Plus Die Schulen im Donau-Ries-Kreis sind darauf bedacht, an Covid-19 erkrankte Kinder und Jugendliche zu erkennen. So fällt die Bilanz nach der ersten Woche aus.

Von Wolfgang Widemann

Die Schüler sind eine Bevölkerungsgruppe, welche die Corona-Pandemie besonders getroffen hat. Daher blickten Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrer gespannt dem neuen Schuljahr entgegen. Wie viele Schüler haben sich in den Ferien angesteckt? Lässt sich verhindern, dass im Falle von Infektionen ganze Klassen in Quarantäne müssen oder sogar Heimunterricht erneut angeordnet wird? Nach den ersten Schultagen zeichnet sich in der Region eine Tendenz ab: vorsichtiges Aufatmen.

