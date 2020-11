vor 32 Min.

Donau-Ries-Kreis gewinnt Bayerischen Eine-Welt-Preis

Vielfältige Aktivitäten in der Entwicklungshilfe leistet der Donau-Ries-Kreis. Hier sind Kinder in Namibia vor einer Schule zu sehen, welche die Mitarbeiter des Landratsamts in Donauwörth finanziert haben.

Das Entwicklungspolitisches Engagement der Region wird gewürdigt: Der Landkreis gehört zu den Gewinnern des diesjährigen „Bayerischen Eine-Welt-Preises“.

Der Landkreis Donau-Ries gehört zu den Gewinnern des diesjährigen „Bayerischen Eine-Welt-Preises“. Dieser wird alle zwei Jahre vom Eine-Welt-Netz-Werk Bayern und der Bayerischen Staatskanzlei verliehen. Der Landkreis erhielt den Eine-Welt-Sonderpreis für Kommunen.

Donau-Ries unterstützt 35 Schulprojekte weltweit

Der Donau-Ries-Kreis nimmt bundesweit eine Vorreiterrolle in der kommunalen Entwicklungspolitik ein, wie es in Pressemitteilung aus dem Landratsamt heißt. Seit 2018 konnten beispielsweise 35 Schulprojekte nur aus der Region über die Initiative „1000 Schulen für unsere Welt“ verwirklicht werden. „Dadurch wird die Bedeutung, die der Landkreis auf das Schlüsselthema Bildung legt, auch ,global gelebt‘ und unterprivilegierten Kindern Zugang zu Bildung ermöglicht“, so Landrat Stefan Rößle.

Im Jahr 2019 beteiligte sich das Landratsamt zudem an der „Initiative kommunales Know-how für Nahost“ der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt. Im Rahmen dieses Programms leistete der Landkreis seinen Beitrag, die Folgen der Flüchtlingskrise im Nahen Osten durch kommunale Aktivitäten zu bewältigen. Vier syrische Geflüchtete absolvierten sechs Monate in verschieden Abteilungen des Landratsamts ein Praktikum. „Die Praktikanten konnten unsere Kommunalverwaltung von innen erleben und Einblicke in die demokratischen Strukturen und darauf aufbauende Entscheidungsprozesse in der Praxis kennenlernen“, erklärt Rößle, der sich seit 2018 auch als ehrenamtlicher Botschafter für kommunale Entwicklungspolitik einsetzt.

AWV Nordschwaben unterstützt Abfallwirtschaft in Jordanien

Außerdem lege der Landkreis Donau-Ries einen besonderen Fokus auf die Stärkung internationaler partnerschaftlicher Beziehungen und den Austausch von Fachwissen auf Augenhöhe.

Hier leistet insbesondere die Zusammenarbeit des Abfallwirtschaftsverbandes (AWV) Nordschwaben mit der Gemeinde Jerash in Jordanien einen engagierten Beitrag, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Das Ziel sei es, „durch an den Kontext angepassten Wissenstransfer, das Abfallmanagement in Jerash zu verbessern und gleichzeitig die andere Kultur besser verstehen und respektieren zu lernen“.

Landrat freut sich über Auszeichnung für Landkreis Donau-Ries

Landrat Rößle bedankte sich für die Auszeichnung, durch die das vielseitige und erfolgreiche Engagement des Landkreises anerkannt werde. Damit zeige sich, wie der Landrat erfreut festhält, „dass wir mit all unserem Einsatz auf dem richtigen Weg sind, gemeinsam, langfristig und nachhaltig eine globalisierte Welt gerecht zu gestalten“. (pm)

