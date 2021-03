15:22 Uhr

Donau-Ries: Mehr Impfstoff, 275 Impfungen pro Tag

Langsam steigt die Zahl der Impfungen im Landkreis Donau-Ries. In der vergangenen Woche wurden im Landkreis 1645 Impfungen durchgeführt.

Wie das BRK als Betreiber der lokalen Impfzentren mitteilt, sind inzwischen insgesamt 19.984 Menschen im Landkreis über die bayerische Software registriert. Bei der zusätzlich angebotenen Registrierungshotline gingen in der vergangenen Woche 840 Anrufe ein. 6184 Personen haben inzwischen einen anteiligen oder bereits vollständigen Impfschutz. In der vergangenen Woche wurden insgesamt 1645 Impfungen durchgeführt. Das sind rein rechnerisch an sechs Betriebstagen des Impfzentrums rund 275 Impfungen pro Tag.

Der Löwenanteil an Impfungen geschehen weiterhin mit Biontech (1543 Vakzine). 102 Mal war AstraZeneca in der Spritze. Bezüglich AstraZeneca habe das BRK im Landkreis bislang keine Akzeptanzprobleme feststellen könne, so das Landratsamt.

Impfungen im Landkreis : In den vergangenen Wochen konnten die Impfkapazitäten aufgrund größerer Lieferungen gesteigert werden. Wurden noch in den ersten Februarwochen 1048 und 1089 Impfungen vorgenommen, konnte diese Zahl nun auf 1645 Impfungen gesteigert werden. Das Landratsamt will mit dem BRK und auch den Hausärzten die Kapazitäten noch weiter ausbauen, da davon auszugehen sei, dass bald deutlich mehr Impfstoff geliefert werden soll.





Es gibt weiter Probleme mit der Software des Gesundheitsministeriums

Wie das BRK mitteilt, ergibt sich die Reihenfolge der Termine aus dem System BayIMCO. Technisch bedingt sei leider nicht auszuschließen, dass bereits geimpfte Personen automatisch aus der Software nochmals eine Einladung erhalten. Wer bereits eine Impfung erhalten hat, kann diese Meldung ignorieren. Steht die Zweitimpfung noch aus, gelte weiterhin der bereits vereinbarte Termin. Im Zweifel kann man sich per Mail an termine@impfen-donau-ries.de wenden.

Das System BayIMCO wurde nun auch ergänzt. So können nun auch Angaben wie die Berufsgruppe oder enger Kontakt zu pflegebedürftigen Personen angegeben werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, sich als bereits registrierte Person noch einmal auf dieser Internetseite einzuloggen und gegebenenfalls Ergänzungen vorzunehmen. Diese könnten zu Vorteilen in der Terminvergabe durch die Software führen. Alle bisherigen Registrierungen haben selbstverständlich weiterhin Bestand. Das BRK bittet registrierte Personen zudem darum, regelmäßig ihre Mails zu überprüfen, um mögliche Termineinladungen zeitnah bestätigen zu können.

Hinweis für bettlägrige Personen

Sollten bettlägerige Personen eine Einladung zu einem Impftermin erhalten haben, bittet das BRK, diesen abzusagen und die Terminbestätigung mit einem Hinweis an die E-Mail-Adresse termine@impfen-donau-ries.de weiterzuleiten. Anschließend werden diese Personen in eine Liste der mobil zu Hause zu Impfenden aufgenommen. (pm)

