Schlechte Versorgung: Tiere von Hof geholt

Plus Aus einem Anwesen im Landkreis Donau-Ries werden Pferde und Hunde weggenommen. Über die Hintergründe und was das Veterinäramt dazu sagt.

Das Veterinäramt Donau-Ries ist auf einem Hof im südlichen Landkreis tätig geworden und hat acht Pferde und fünf Hunde wegbringen lassen. Es schien wohl gesichert, dass die Tiere keine ausreichende Versorgung mehr erhalten. Die Pferde wurden nach Informationen unserer Zeitung auf einen Hof nach Niederbayern gebracht, die Hunde wiederum konnten im Tierheim in Hamlar versorgt werden.