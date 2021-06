Donau-Ries

12:00 Uhr

Schülern im Donau-Ries-Kreis droht wieder Wechselunterricht

Plus Wenn die Inzidenz am Samstag erneut über 50 liegt, müssen Schüler im Landkreis Donau-Ries erneut in den Wechselunterricht – allerdings nur für vier Tage.

Von Barbara Wild

Wer Optimist ist, der hofft einfach, dass am Samstag, 12. Juni, die Inzidenz im Landkreis Donau-Ries unter der Grenze von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen liegt. Wer skeptisch ist und angesichts der Zahlen realisiert, wie knapp es wird, der muss sich darauf einstellen, ab Dienstag, 15. Juni, wieder strengere Corona-Regelungen einhalten zu müssen.

Themen folgen