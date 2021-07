Donau-Ries

So schützen Sie Ihr Haus vor Wasserschäden

Plus Der Donau-Rieser Kreisbrandrat Rudolf Mieling erklärt, wie sich Hausbesitzer gegen Wasser im Keller schützen können.

Von Barbara Wild

Straßen, die sich von jetzt auf gleich in Bäche verwandeln, Keller, in denen das Wasser zentimeterhoch steht: Das gab es in den vergangenen Wochen auch in der Region. Heftige Unwetter sind vorübergezogen. Und mancher hatte danach einen Wasserschaden zu beklagen, an Boden, Wänden oder Möbeln. Wie davor schützen? Der Donau-Rieser Kreisbrandrat Rudolf Mieling gibt Tipps.

