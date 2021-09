Stimmen aus der Region zur Wahl: "Begeisterung sieht anders aus"

Plus Wie beurteilen Parteikollegen das Abschneiden ihrer Parteien und Kandidaten im Landkreis Donau-Ries und im Bund? Wir haben nachgefragt.

Ulrich Lange ist trotz Verlusten wieder im Bundestag. Christoph Schmid hat es für die SPD im zweiten Anlauf geschafft. Die Grünen bleiben hinter den Erwartungen zurück.