Donau-Ries

Studie: Digitale Verwaltung im Donau-Ries-Kreis noch die Ausnahme

Verwaltung per Mausklick? In Amtsstuben des Landkreises findet das noch zu wenig statt.

Plus Die Hälfte der Kommunen im Landkreis hat hierzu noch keine Strategie

Von Bernd Schied

Wie es im Landkreis um die Digitalisierung in den Rathäusern steht, darüber hat die Digitalkoordinatorin am Landratsamt, Gabriele Theiler, eine Umfrage gestartet, die sehr ernüchternd ausfiel. Die Ergebnisse hatte sie jetzt bei der digitalen Bürgermeisterdienstbesprechung präsentiert - es war die erste überhaupt auf diesem Kommunikationsweg. Theilers Ergebnis: Etwa die Hälfte der Städte und Gemeinden verfüge noch über keine Digitalstrategie. Sie sieht die Kommunen auf diesem Gebiet noch ganz am Anfang. Auch sei der bereits jetzt mögliche Online-Service von der breiten Bevölkerung noch nicht akzeptiert. „Eine Aufgabe ist, den Bürgern digitales Handeln künftig nahezubringen“, meinte die Expertin, die explizit für die Ausbildung von sogenannten Digitallotsen für die Rathäuser warb. Gut wäre es, wenn zum Thema Digitales Rathaus ein Netzwerk entstehen würde, um sich gegenseitig auszutauschen.

