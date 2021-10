Donau-Ries

17:33 Uhr

Trotz Impfungen: Vierte Corona-Welle im Landkreis Donau-Ries angekommen

Plus Seit Wochen pendelt die Inzidenz im Landkreis Donau-Ries zwischen 50 und 100. Die Impfquote verharrt bei 60 Prozent. Das Gesundheitsamt warnt vor Sorglosigkeit.

Von Barbara Wild

Die 7-Tage-Inzidenz ist in diesen Zeiten der Corona-Pandemie nicht mehr das Maß aller Dinge. Dennoch zeigt sie klar: Nach wie vor stecken sich im Landkreis Donau-Ries pro Tag dutzende Menschen mit dem Coronavirus an. Am Donnerstag wurden dem Robert-Koch-Institut 29 neue Fälle gemeldet. Hinzu kommt ein weiterer Todesfall, sodass sich die Zahl laut RKI auf 176 erhöht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen