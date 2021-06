Warnung vor extremen Unwettern im Kreis Donau-Ries

Der Bevölkerungsschutz warnt vor extremen Unwettern ab dem Montagabend im Kreis Donau-Ries. Hagel und extrem starke Regengüsse möglich.

Auf der App des Bevölkerungsschutzes „NINA“ leuchtet der Landkreis Donau-Ries am Montagabend dunkelrot auf: Es wird vor schweren Unwettern im Landkreis gewarnt - mit „extrem heftigem Starkregen“ und Hagel.

Von Osten her ziehen am Montagabend einzelne Gewitter auf. Der Starkregen kann örtlich Mengen zwischen 40 und 60 Liter auf den Quadratmeter umfassen. Hagel mit Korngrößen bis zwei Zentimetern könnten niedergehen.

Es wird empfohlen zuhause zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Erst am Wochenende gab es Starkregen mit Sturzfluten in einigen Orten in der Region wie etwa Lechsend, Schweinspoint und Huisheim..

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird das Zentrum des Unwetters am Montagabend wohl im Ries bis in den Bereich Harburg liegen. (hilg)

