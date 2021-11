Donau-Ries

06:30 Uhr

Was Fans aus dem Landkreis zur Impfaufregung in der Bundesliga sagen

Fußball-Fans aus der Region Donauwörth haben eine klare Meinung zu den Impf-Aufregern in der Bundesliga im Fall von Joshua Kimmich und anderen Akteuren in den vergangenen Wochen.

Plus Die meisten Fußballer sind geimpft - doch einige übrige Fälle schlagen hohe Wellen. Einen mutmaßlichen Betrüger wollen zwei Fans aus Donau-Ries nicht mehr sehen.

Von Christof Paulus

Es gibt sie, diese seltenen Situationen, in denen eine Corona-Infektion ein Problem lösen könnte. Einer der berühmtesten Sportler Deutschlands erlebt dies gerade. Es ist ein Poker mit gefährlichem Einsatz, zu dem Joshua Kimmich nun verurteilt ist; relativ hoch ist das Risiko, schwer krank zu werden und noch lange an den Folgen der Infektion zu leiden. Sollte er aber schnell genesen, wäre wohl zumindest eine Debatte vorbei, die ihn seit mehreren Wochen begleitet und bei der sich auch in der Region Donauwörth nicht allein diejenigen aufregen, die Woche für Woche die Fußball-Bundesliga verfolgen.

