Was ist wichtig für eine gute Zukunft in Donau-Ries?

Zum Thema Nachhaltigkeit fragt der Landkreis seine Bürgerinnen und Bürger. Die Weichenstellungen für 2030 sollen eine breite Basis haben.

Mit einer Nachhaltigkeitsstrategie möchte sich der Landkreis Donau-Ries den Herausforderungen von Klimawandel und einer immer stärkeren Abhängigkeit von globalen Veränderungen stellen. Landrat Stefan Rößle hat deshalb laut einer Pressemitteilung im Frühjahr gemeinsam mit dem Kreistag einen intensiven Beteiligungsprozess dazu angestoßen. Dessen Themenbereiche sollen jetzt mit einer Online-Befragung, an der sich alle Landkreisbewohnerinnen und -bewohner beteiligen können, gewichtet werden.

Die Stabsstelle für Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit im Landkreis hat den Auftrag, die Formulierung einer Nachhaltigkeitsstrategie mit Blick bis 2030 vorzubereiten. Rößle sei davon überzeugt, dass es uns auf Dauer nur gut gehen wird, „wenn die Menschen überall auf der Welt – auch im heute noch ärmeren globalen Süden – die Chance haben, selbstbestimmt an der Verbesserung und Absicherung ihrer Lebensverhältnisse mitzuarbeiten“.

Donau-Ries erarbeitet eine regionale Nachhaltigkeits-Strategie

Eine Steuerungsgruppe auf Kreisebene definierte zunächst die Handlungsfelder, die bearbeitet werden sollten. Diese wurden vom Ausschuss für Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit des Kreistags so beschlossen. Am Ende hatte man sich auf fünf Handlungsfelder geeinigt: globale Verantwortung, Bildung, Konsum und Beschaffung, lokale Produktion sowie Klima und Energie. In Workshops zu jedem dieser Handlungsfelder rangen im Sommer Akteure aus Verwaltung, Politik, Unternehmen, Institutionen und Zivilgesellschaft um mögliche Wege in die Zukunft. Über 100 Personen waren in dieser Beteiligungsphase auf dem Weg zur Nachhaltigkeitsstrategie „Donau-Ries 2030 global nachhaltig“ mit dabei.

Jetzt soll es in eine wesentlich erweiterte Beteiligung gehen: Auf einer Online-Plattform können alle Bürgerinnen und Bürger im Donau-Ries-Kreis ihre Einschätzung zu den erarbeiteten strategischen Themen geben. „Die Ergebnisse der Workshops sind natürlich viel umfangreicher als auf der Online-Plattform dargestellt und sie werden auch im neuen Landkreis-Leitbild vollständig enthalten sein“, verspricht die Leiterin des Teams Nachhaltigkeit im Landkreis, Heike Burkhardt.

Befragung zu Nachhaltigkeit im Landkreis Donau-Ries

Bei der Online-Befragung gehe es darum, noch einmal die Schwerpunkte innerhalb des neuen Leitbildes zu justieren. Man möchte wissen, was die Menschen mit Blick auf die Zukunft derzeit am meisten beschäftigt. Deshalb wünschen sich Landrat Rößle und der Kreistag eine möglichst große und breite Beteiligung. Zu dem Online-Portal kommt man im Internet unter donauries.bayern/region/nachhaltigkeit/onlinebefragung-donau-ries-global-nachhaltig-2030/. Jeder Aktionsbereich kann hier auf einer Skala von „sehr wichtig“ bis „nicht wichtig“ eingeschätzt werden. Wer will, kann in einem Kommentarfeld zu allen Punkten seine Meinung noch erläutern und eigene Vorschläge für einen zukunftsorientierten Landkreis Donau-Ries machen. Die technische Umsetzung stellt hierbei die Anonymität der Befragung sicher. (pm)