Donau-Ries: Wer hat die schönste Osterdekoration?

Zu Ostern ist es guter Brauch Haus und Hof zu schmücken. Stimmen Sie in unserer Bildergalerie über Ihren Favoriten aus dem Landkreis Donau-Ries ab. Die ersten drei Plätze gewinnen eine kleine Überraschung.

Ostereier, Palmkätzchenzweige, Hasenfamilie und Osterbrunnen – der ganze Landkreis Donau-Ries hat sich zum Osterfest herausgeputzt und sich nach altem Brauchtum festlich geschmückt. Da prangen bunte Eier an grünen Girlanden, die um Brunnen auf öffentlichen Plätzen drapiert sind. Da wird aber auch in Privatgärten die üppige Dekoration an den meist noch kahlen Sträuchern zum wahren Blickfang.

Und die jetzt erwachende Natur geizt ebenfalls nicht mit kräftigen Rot-, Gelb- und Blautönen, sondern scheint mit den künstlichen Farbtupfern um die Gunst der Betrachter zu wetteifern. Wer jetzt auf Spaziergängen durch die heimatliche Ortschaft streift, hat oft viel zu schauen.

Leser haben uns ihre schönsten Osterdekorationen geschickt

Wir haben unsere Leser gefragt, wer anlässlich des Osterfestes am schönsten und kreativsten dekoriert hat und haben sie gebeten, uns ihre Motive zu schicken. Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen eine Auswahl der Einsendungen, die wir zusammengestellt haben.

Noch mehr dazu finden Sie auf unserer Internetseite, auf der wir alle Fotos im Überblick zeigen. Stimmen Sie dort über Ihren Favoriten ab. Einsendeschluss ist der Ostermontag, 5. April. Die ersten drei Gewinner erhalten von uns eine kleine Überraschung. (dz)

