Wieder mehr Erstimpfungen im Landkreis Donau-Ries

Plus Durch strengere Corona-Regeln sollen mehr Ungeimpfte überzeugt werden, doch den Impfschutz zu wählen. Klappt das im Landkreis Donau-Ries?

Die Inzidenz liegt am Dienstag im Landkreis Donau-Ries über 630. Seit dem Vortag wurden 230 neue Fälle gemeldet. Allein diese alarmierenden Zahlen könnten Impfzweifler ihre bisherige Entscheidung überdenken lassen und sie doch dazu bringen, einen Impftermin zu vereinbaren. Hinzu kommen deutlich weniger Möglichkeiten ab Mittwoch, sich frei zu bewegen: Ein Besuch im Restaurant oder beim Friseur ist nicht mehr möglich. Doch überzeugt das die bisher ungeimpften Bürger im Landkreis Donau-Ries? Ein Blick auf die aktuellen Impfzahlen verrät es.