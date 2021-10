Donau-Ries

vor 17 Min.

Wirtschaftliche Probleme: Corona trifft die Krankenhäuser in Donau-Ries

Viel zu schultern hatte während der Pandemie das Personal etwa in der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth). Und auch wirtschaftlich hat das Folgen.

Plus Die mittel- und langfristigen Auswirkungen der Pandemie schlagen sich auf die wirtschaftlichen Zahlen im gKU nieder. Eine Besserung ist für das laufende Jahr kaum in Sicht.

Von Thomas Hilgendorf

Intensivstationen in Alarmbereitschaft, der bange Blick auf die nächste Welle, Ärzte und Personal, die ihr Möglichstes geben. Die Corona-Pandemie hatte und hat ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die hiesigen Krankenhäuser. Die Lage an den Donau-Ries-Kliniken bewegt sich zwischen drei Polen: Entspannung, Vorsicht und Hoffnung. Das war zuletzt dem Bericht des gKU-Geschäftsführers Jürgen Busse vor dem Kreistag in Donauwörth zu entnehmen.

