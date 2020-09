vor 28 Min.

Donau-Ries überschreitet Corona-Warnwert: So ist die Lage in der Region

Vor allem am Wochenende ist die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Donau-Ries wieder gestiegen. Der Grenzwert ist erreicht worden. Wie wird jetzt reagiert?

Der Landkreis Donau-Ries hat den kritischen Grenzwert von Neuinfizierten mit dem Corona-Virus erreicht. In den vergangenen sieben Tagen sind 37 neue Fälle registriert worden, teilt das Gesundheitsamt Donau-Ries mit. Ab einem Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen muss eine Stadt oder ein Kreis zusätzliche Maßnahmen prüfen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Aktuell gelten 54 Personen als infiziert und befinden sich in Quarantäne.

Viele Familien mit Kindern sind unter den Infizierten

Vor allem am vergangenen Wochenende, dem letzten vor Beginn der Schule, sind immer mehr Fälle bekannt geworden. Der enorme Anstieg sei hauptsächlich durch Reiserückkehrer bedingt und verteile sich dabei über den gesamten Landkreis. "Allerdings kann der Wert nur bedingt interpretiert werden, da ein großer Teil der Neuinfektionen auf Familien mit mehreren Mitgliedern, teilweise mit Kleinkindern, zurückzuführen ist" , heißt es aus dem Gesundheitsamt.

Alle festgestellten Infizierten befinden sich in häuslicher Quarantäne, so dass hier eine weitere Ausbreitung nicht zu befürchten sei. Nach aktuellem Stand zeige keine Person so starke Symptome, dass sie im Krankenhaus behandelt werden muss. Bisher wurden keine Ausbrüche in Einrichtungen verzeichnet. Laut Landrat Stefan Rößle sind daher in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt weiter greifende Einschränkungsmaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. (dz)



