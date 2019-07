15:33 Uhr

Donau-Rieser Schauspielnachwuchs auf der Bühne

Erneut inszenierten Lehrer mit Mädchen und Buben kleine Stücke und führten sie vor Publikum auf

Unter dem Motto „DoSchauNa“ _ die Abkürzung für „Donau-Rieser Schauspiel-Nachwuchs“ – trafen sich Kinder der Grundschule Asbach-Bäumenheim, der Gebrüder-Röls-Grundschule in Riedlingen und der Grundschule Harburg in der Aula der Grundschule Harburg. Die Veranstaltung fand im Rahmen der 12. Donaurieser Schulspieltage statt und gab den Schülern die Möglichkeit sich ihre Stücke gegenseitig zu präsentieren.

Die Schüler der Gebrüder-Röls-Grundschule entführten die Zuschauer auf einen Hühnerhof in das beschauliche Leben einer bunten Hühnerschar. Der Bauer hatte einen verwaisten Adler in die Schar aufgenommen, den die Hühner mit dem Lied „Willkommen hier im Hühnerhof“ wie ihresgleichen aufnahmen. Er lebte dort wie ein braves Huhn, ging zu Fuß und pickte Körner.

„Käptn Knitterbart“ heißt das Stück, mit dem sich die Grundschule Asbach-Bäumenheim präsentierte. Bild: Gaby Steinbauer

Erst eine Besucherin findet das seltsam und fordert den Adler auf, das Fliegen zu lernen, denn „Er hat das Herz eines Adlers“. Nur zögernd lässt sich der Adler auf erste Flugversuche ein. Doch alle machen ihm Mut: „Du bist ein Adler“, „Du darfst“, „Du schaffst das“. Bis er endlich fliegt: „Ich breite meine Flügel aus“ und sich (schauspielend) in die Lüfte erhebt. Mit bunten Kostümen, einer schauspielerisch überzeugenden Darstellung, gekonnt gesungenen Liedern und vielen humorvollen Details brachte die Truppe dem begeisterten Publikum die berührende Geschichte nahe.

Eine ganz andere Welt bot sich, als die Kinder der Grundschule Asbach-Bäumenheim mit Theatergruppe und Chor Piratenschiffe bestieg und aufs weite Meer hinausfuhr. Mit neuen und bekannten Seemannsliedern begleitete der Chor die kämpferischen Tanzeinlagen der Schauspieler.

Das Märchen „Die goldene Gans“ geriet bei den Riedlinger grundschülern zu einer gelungenen Mischung aus Schauspiel, Tanz, Gesang und Musik. Bild: Gaby Steinbauer

In Anlehnung an das Buch „Käptn Knitterbart“ der Autorin Cornelia Funke machten sie den Zuschauern klar, dass nicht Muskelkraft und wildes Auftreten zum Erfolg führen. Am Schluss besiegen die Piratinnen unter der „Wilden Berta“ die Mannschaft von Käptn Knitterbart, und zwar, weil sie lesen können! So endet das Spiel damit, dass die Piraten in die Schule gehen und zu dem Lied „Auch Piraten lernen lesen“ die Buchstaben üben.

Als Dritte in der Reihenfolge waren die Riedlinger Schüler dran und präsentierten in einer Mischung aus Schauspiel, Tanz, Gesang und Musik das Märchen „Die Goldene Gans“. Das Musical basiert auf dem Original Märchenstoff der Gebrüder Grimm und erzählt folgende Geschichte: Dummling, der jüngste Sohn einer Bauernfamilie, dem keiner etwas zutraut, begegnet beim Holzsammeln im Wald einem alten Männlein, das bittet: „Ich hab Hunger, ich hab Durst. Hast du Wasser, hast du Wurst?“ Bereitwillig teilt Dummling mit ihm sein karges Mahl. Er bekommt für seine Hilfsbereitschaft eine goldene Gans geschenkt, an der jeder kleben bleibt, der sie berührt.

Gelungene Aufführung mit viel Witz

Als Dummling mit seiner Menschenkette an der traurigen Königstochter vorbeizieht, bringt er sie zum Lachen. Nun ist sie ihm eigentlich zur Frau versprochen, doch der König, unglücklich über diesen zukünftigen Schwiegersohn, stellt Dummling drei Aufgaben, die er zuvor noch lösen muss. Es gelingt ihm und er führt seine Prinzessin zum Traualtar: „Und wenn sie nicht gestorben sind …“ singt zum Abschluss der Chor. Eine gelungene Aufführung mit liebevoll gestalteter Ausstattung, schwungvoll gesungenen Liedern und viel Witz.

Unter den Zuschauern waren auch der Bürgermeister der Stadt Harburg, Wolfgang Kilian. Die Schulspieltage werden von den Volksbanken Raiffeisenbanken gesponsert. Jede teilnehmende Gruppe erhält einen Geldbetrag, den sie für die Anschaffung von Kostümen oder Requisiten nutzen kann. (dz)

Themen Folgen