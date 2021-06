Donaumünster: Diebe wollen in der Kirche klauen

In der Donaumünsterer Kirche wurde von einem bislang unbekannten Täter versucht, den Opferstock aufzubrechen. In der Zeit zwischen Dienstvormittag, 9.40 Uhr und Mittwochabend, 17.30 Uhr machte sich der Unbekannte laut Polizei mit einem Schraubenzieher am Opferstock zu schaffen. Er beschädigte dabei den Holzrahmen massiv, konnte jedoch die Kasse selbst nicht aufhebeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 100 Euro. (dz)

