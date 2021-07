Donauwörth

13:00 Uhr

11.000 Donauwörther von Keimen im Trinkwasser betroffen

Mitarbeiter der Stadtwerke Donauwörth sind derzeit mit der Spülung der Trinkwasserleitung an der Westspange beschäftigt. Hier könnte die Schwachstelle sein, die für Keime im Wasser verantwortlich ist.

Plus Die Probleme mit dem Trinkwasser häufen sich in Donauwörth. Über die Hälfte aller Stadtbewohner muss abkochen oder gechlortes Wasser hinnehmen. Die Stadt will reagieren.

Von Barbara Wild

Vergangenen Sommer merkten 6000 Donauwörther, wie hoch das Gut eines sauberen und immer verfügbaren Trinkwassers ist - und wie selbstverständlich. Keime im Trinkwasser, das beschäftigt seit Februar 2020 die Bürger in der Parkstadt, Berg und in Zirgesheim. Coliforme Keime, die beim Menschen gesundheitliche Probleme verursachen können, wurden immer wieder in Proben gefunden.

