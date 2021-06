130 statt 60 km/h: Raser auf der B16 bei Donauwörth erwischt

Bei einer Blitzer-Aktion am Sonntag auf der B16 bei Donauwörth sind fast 80 Autofahrer zu schnell gewesen. Einer sticht heraus.

Die Verkehrspolizei Donauwörth hat bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B16 auf Höhe der Einfahrt zum Riedlinger Baggersee einen Raser mit fast 130 Stundenkilometern erwischt. Erlaubt sind an dieser Stelle 60 Stundenkilometer.

Die Beamten blitzen bereits am vergangenen Sonntag an der Stelle der Bundesstraße, an der viele Fußgänger und Radfahrer die viel befahrene Straße queren, um zum Baggersee zu gelangen. Zwischen 12 und 17 Uhr wurden 848 Fahrzeuge in Richtung Dillingen erfasst. Im Ergebnis fielen 79 Verwarnungen sowie 39 Anzeigen an, teilt die Polizei Donauwörth mit.

Raser erwartet ein Bußgeld in Höhe von 1000 Euro

Das Negativbeispiel dieser Messung war ein Autofahrer, der um 16.24 Uhr mit toleranzbereinigten 128 Stundenkilometern die Messstelle durchfahren hat. Dem verantwortlichen Fahrer droht nun ein Fahrverbot von drei Monaten sowie eine Geldbuße in Höhe von 1000 Euro.

Weil so viele Fahrer zu schnell unterwegs waren, will die Verkehrspolizei Donauwörth an dieser Stelle auch in Zukunft weiterhin Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Man wolle die außergewöhnliche hohe Beanstandungsquote an dieser Örtlichkeit aufgrund der damit verbundenen Unfallgefahren so nicht hinnehmen. (dz)

Lesen Sie dazu auch