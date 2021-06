16-Jähriger stiehlt in Donauwörth Whiskey und Kondome

Ein Jugendlicher aus dem Ries ist in Donauwörth bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Was die Polizei dazu sagt.

Ein Jugendlicher aus einer Gemeinde im Ries hat in einem Verbrauchermarkt in Donauwörth eine Flasche Whiskey und 15 Kondome gestohlen – und ist erwischt worden. Der Ladendiebstahl passierte nach Angaben der Polizei bereits am vorigen Freitag um 13 Uhr. Der 16-Jährige versuchte, „mit dem Arsenal an Verhütungsmitteln samt hartalkoholischem Beiwerk“ (Originalton Polizei) im Gesamtwert von etwa 30 Euro den Kassenbereich zu passieren, ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin deckte den Diebstahl aber auf.

Die Folge war eine Strafanzeige. Es habe sich auch nicht vermeiden lassen, die Erziehungsberechtigten zu verständigten, so die Polizei. Die merkt zu dem Fall an: „Was immer ein 16-Jähriger damit vorhatte: Der Diebstahl war die schlechteste Lösung.“ (dz)

Lesen Sie auch: