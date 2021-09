222 Temposünder am Samstag auf der B2 erwischt

Die Verkehrspolizei hat erneut auf der B2 bei Donauwörth "geblitzt". Die Bilanz ist ernüchternd.

Zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer haben die Schellenberg-Umgehung ( B2) bei Donauwörth offenbar mit einer Rennstrecke verwechselt. Zu diesem Schluss kommt die Polizei nach einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstag. Die Verkehrspolizei hatte von 9.15 bis 15.10 Uhr an den Fahrspuren in Richtung Augsburg ein Radargerät platziert. Viele Verkehrsteilnehmer wurden „geblitzt“.

56 Temposünder erhalten eine Anzeige

Erlaubt sind auf diesem Abschnitt maximal 100 Stundenkilometer. „Mehrfache beidseitige Tempo-Beschilderungen und regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen sollen an dieser unfallträchtigen Stelle für eine Einhaltung der Straßenverkehrsordnung sorgen“, merkt die Polizei an. Leider seien erneut 222 Fahrerinnen und Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt werden. Davon waren 57 so schnell, dass eine gebührenpflichtige Verwarnung nicht mehr möglich war. Hier wird eine Anzeige samt Punkteeintrag im Fahreignungsregister in Flensburg die Folge sein.

Insgesamt betrug am Samstag die Ahndungsquote sechs Prozent aller Fahrzeuge, die gemessen wurden. Dazu fallen drei Fahrverbote an. Den „traurigen Spitzenwert“ erreichte ein Autofahrer mit 176 km/h – nach bereits erfolgtem Abzug aller Toleranzen. (dz)