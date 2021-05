25-Jähriger unerlaubt mit Riesen-Pickup unterwegs

Ein Mann aus der Region Donauwörth hat ein gebrauchtes Auto von einem US-Soldaten gekauft. Doch der Pickup ist so groß, dass er ihn gar nicht fahren darf.

Für einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Donau-Ries ist der amerikanische Traum in der Nacht zum Freitag auf der B2 abrupt geplatzt. Wie die Polizei mitteilt, hat sie den Mann auf der Fahrt in seinem Pickup angehalten und dabei festgestellt, dass der 25-Jährige damit gar nicht unterwegs sein dürfte. Das Problem: Sein Auto war viel zu groß.

Wie der Mann angab, habe er den Pickup von einem US-Soldaten gekauft. Doch was in USA normal sein dürfte, kann in Deutschland schnell überdimensioniert sein. So auch das Fahrzeug: Mit einem Gewicht von rund viereinhalb Tonnen darf es mit einem deutschen Führerschein der Klasse B nicht gefahren werden. Wie die Polizei mitteilt, stoppte sie daher die Fahrt und nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis auf. Doch damit nicht genug des Ärgers für den Mann.

Riesen-Pickup bei Donauwörth: 4,5 Tonnen schweres Auto.

Da zudem auf der Ladefläche des Pickups mehrere völlig ungesicherte Fahrzeugkompletträder lagen, wurde auch ein Ladungsverstoß nach der Straßenverkehrsordnung angezeigt. Für den Pickup konnte der 25-Jährige nur US-amerikanische Papiere vorweisen. (dz)

