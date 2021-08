295 Abschiede von der Berufsschule Donauwörth

Trotz mittlerweile zwei Schuljahren im Schatten der Pandemie meistern viele Schülerinnen und Schüler ihre Abschlussprüfungen an der Berufsschule Donauwörth.

„Nicht woher der Wind weht, sondern wie Du die Segel setzt, darauf kommt es an. Sie haben die Segel richtig gesetzt und sogar in Zeiten von Corona glücklich navigiert“ – mit diesen Worten hat Schulleiter Peter Hoffmann zusammen mit der Lehrerschaft der Ludwig-Bölkow-Berufsschule sowie mit Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft und Kirche in der Aula der Ludwig-Bölkow-Schule insgesamt 295 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen verabschiedet.

Wie schon im vorhergegangen Schuljahr war aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen keine Feierstunde mit allen Abschlussschülerinnen und Abschlussschülern möglich. Stattdessen wurde eine Ehrung der 46 Besten dieses Jahrgangs vorgenommen.

Schulleiter Peter Hoffmann, die Lehrkräfte Kilian Welser, Fabian Junger, Nadine Bach, Andreas Löffler und Landrat Stefan Rößle mit den Staatspreisträgern. Foto: Thomas Bamberger

In seinen Grußworten beglückwünschte auch Landrat Stefan Rößle die ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler zu ihren herausragenden Ergebnissen. Er zollte seinen Respekt, dass trotz der schwierigen Bedingungen in diesem Schuljahr so viele sehr gute Leistungen erzielt wurden. Eva Lettenbauer, Landtagsabgeordnete der Grünen, wünschte in einer eingespielten Videobotschaft viel Freude am Beruf und viel Erfolg bei allen kommenden Aufgaben. Sie appellierte in ihrer Rede an die Anwesenden, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten und erinnerte dabei an den Namensgeber der Schule, den „Visionär“ Ludwig Bölkow, der schon früh die Notwendigkeit nachhaltiger Lebensweise erkannte, um nachfolgenden Generationen eine vernünftige Zukunft ermöglichen zu können.

Abschluss an der Berufsschule: Rede der Schülersprecherin ein Höhepunkt

Ein weiterer Höhepunkt war die Rede der Schülersprecherin Stefanie Gerstberger, die einen Rückblick auf ein ganz besonderes Schuljahr im Lichte der Veränderungen durch die Corona-Pandemie und die Prüfungszeit bot. Daran schloss sich die Verleihung der Grenzebach-Technikpreise an. Gleich drei Schüler aus der Klasse der Industriemechaniker erhielten diese Auszeichnung für hervorragende Leistungen im Abschlusszeugnis.

Den Grenzebach-Technikpreis erhielten Jan-Frederik Kraus, Dominik Eckmeier, Lukas Koch und Verena Geitner. Foto: Thomas Bamberger

Verena Geitner von der Firma Grenzebach überreichte Urkunden und Geldpreise in Höhe von insgesamt 500 Euro an Lukas Koch (Auszubildender bei Südzucker, Rain), an Dominik Eckmeier (Auszubildender Zasche Handling, Nördlingen) und an Jan-Frederick Kraus (Auszubildender Grenzebach, Bäumenheim). Alle drei Schüler nahmen ihre Preise mit sichtlicher Freude in Empfang. Auch Abteilungsleiter Xaver Mayr und die drei Ausbilder waren stolz auf das „Technik-Trio“.

Nun folgte die Ehrung der besten Abschlussschüler durch den stellvertretenden Schulleiter Gerhard Kilian. Einige davon erreichten die Traumnote von 1,0. Sie sind meist Schulbeste und zugleich Staatspreisträger. Sie erhielten einen Geldpreis in Höhe von jeweils 75 Euro. Weiterhin wurden die Abschlussschüler mit dem besten Abschluss in ihrem Beruf geehrt und mit einem Buchpreis und einer Urkunde ausgezeichnet.

Acht Köche und zwei Bankkaufleute

Die Abschlussschüler verteilen sich auf folgende Berufe: acht Köche, zwei Bankkaufleute, 41 Kaufleute für Büromanagement, neun Fachlageristen, 55 Fachkräfte für Lagerlogistik, 29 Kaufleute im Groß- und Außenhandel, 32 Industriekaufleute, zwei Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik, vier Fluggerätmechaniker, fünf Leichtflugzeugbauer, acht Industriemechaniker, drei Maschinen- und Anlagenführer, 20 Schreiner, 44 Medizinische Fachangestellte und 31 Zahnmedizinische Fachangestellte. Schulleiter Hoffmann zollt Respekt und Hochachtung für die Leistungen. „Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre berufliche und private Zukunft auf unserem blauen Planeten. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und Gottes Segen.“ Dekan Johannes Heidecker verabschiedete die Schülerinnen und Schüler mit persönlichen Segensworten.