68-Jähirger wird in Donauwörth beim Zeitungsklau erwischt

In Donauwörth sind in den vergangenen Tagen immer wieder Ausgaben der Donauwörther Zeitung aus den Briefkästen gestohlen worden. Jetzt wurde ein Täter ertappt.

In den vergangenen Tagen haben Bürger in Donauwörth, vor allem im Bereich der Neudegger Siedlung, zahlreiche Zeitungsdiebstähle gemeldet. Die erfolgten unmittelbar nach der Zustellung der DZ. Am Freitag um 3 Uhr nachts stellte eine Zustellerin in der Nordstraße fest, dass ein nicht dort wohnhafter Mann ein soeben von ihr in den Briefkasten eines Anwesens gestecktes Exemplar wieder herauszog und sich entfernte. Die Frau forderte den Mann auf, die Zeitung wieder in den Briefkasten zu stecken. Dem kam er nach.

Druckfrische Beute in der Wohnung des Zeitungsdiebes in Donauwörth gefunden

Weitere Diebstähle wurden unter anderem ebenfalls aus der Nordstraße sowie aus der Josef-Hermann-Straße und der Friedensstraße angezeigt.

Den Verdächtigen traf die Polizei am Freitag um 4.15 Uhr an seiner Wohnanschrift in Donauwörth an. Dort stellten die Beamten zudem die druckfrische Beute sicher. Der Rentner muss sich jetzt wegen Diebstahls verantworten. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Inspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/706670. (dz)

