Abi an FOS und BOS in Donauwörth gestartet

Derzeit laufen die Abiturprüfungen in der FOS und BOS in Donauwörth. Über 300 Schüler hoffen, am 23. Juli ihr Zeugnis zu bekommen.

Seit Donnerstag laufen an der Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth, die aus der Fachoberschule (FOS) und der Berufsoberschule (BOS) besteht, die Abschlussprüfungen. Dieses Jahr schreiben 263 Schüler das Fach-Abitur und 77 Jugendliche die Allgemeine Hochschulreife. Schulleiterin Doris Barth-Rieder zeigt sich zufrieden: „Alle Schüler wurden zum Abitur zugelassen. Sie waren in den letzten Wochen und Monaten sehr fleißig und engagiert.“

Abitur in der Turnhalle und im Klassenzimmer

Die Abiturienten legen ihre Prüfungen in der Turnhalle sowie in den Klassenzimmern ab, um die Infektionsgefahr zu reduzieren. Am Mittwoch hätten die Schüler noch mal Selbsttests durchgeführt und auch nach jeder Prüfung könne ein Test gemacht werden, erzählt Barth-Rieder. Wenn alles gut läuft, findet die Zeugnisübergabe am 23. Juli statt.

Lesen Sie auch: