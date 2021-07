Abschied von St. Ursula

16 von 54 Abschlussschülerinnen der Realschule St. Ursula in Donauwörth haben eine Eins vor dem Komma. Julia Laminit thront über allen.

„Es gibt Allernächste, die bringen dich ins Verderben, und es gibt Freunde, die hängen fester an als ein Bruder“ – Dieses Bibelzitat aus dem Buch der Sprüche nahm Schulleiter Peter Müller zum Anlass, um in seiner Ansprache die Absolventinnen dafür zu sensibilisieren, wie wichtig glückliche Beziehungen und ehrliche Freundschaften sind und wie sehr sie in jeder Hinsicht unseren Lebensweg bestimmen. Die Abschlussklassen der Realschule St. Ursula Donauwörth hatten sich in diesem Jahr mit ihren Familien sowie ihren Lehrerinnen und Lehrern in der schuleigenen Turnhalle versammelt.

Zu Beginn stellten die Dekane Robert Neuner und Johannes Heidegger in einer kurzen Andacht die Himmelsleiter in den Mittelpunkt, die Jakob in einer Traumvision erblickt hat. Heidegger betonte, dass es an uns selbst liege, ob wir unseren Träumen Raum geben und uns danach ausrichten, sodass sich schließlich der Himmel für uns öffnen kann.

Neugier auf einen neuen Lebensabschnitt

Konrektor Thomas Schuster ging in seiner Begrüßungsrede darauf ein, dass die Neugier auf den kommenden, neuen Lebensabschnitt im Vordergrund stehe. Schuster wies aber auch darauf hin, dass dieses Schuljahr alles andere als „normal“ gewesen sei. Die Schülerinnen des Abschlussjahrgangs seien trotz aller widrigen Umstände tapfer und mutig neue Wege gegangen und hätten sich durch einen sehr guten Abschluss großen Respekt verdient.

Schülersprecherin Leonie Lindemeir (Klasse 10a), die dieses Jahr auch zur Bezirksschülersprecherin gewählt wurde, betonte in ihrer berührenden Ansprache, wie wichtig es für die Schulgemeinschaft sei, dass alle an einem Strang ziehen. Nur so könnten hohe gemeinsame Ziele verwirklicht werden.

Trotz wenig Zeit zum Üben eine gelungene musikalische Umrahmung

Einen besonderen Dank widmete sie im Namen der Klasse 10a ihrem Klassenleiter Josef Denk, der am Ende dieses Schuljahres nach 38-jähriger Tätigkeit in St. Ursula in den Ruhestand gehen wird – zusammen mit Musik- und Religionslehrer Hans Kraus, der ebenfalls über lange Jahre das Schulleben geprägt hat und auch bei der Abschlussfeier für die musikalische Gestaltung verantwortlich war. Den musikalischen Rahmen setzten dieses Mal Clara Schmidt, Julia Schmidt und Lana Abold aus der Klasse 10b mit Gesangsdarbietungen sowie die neu gegründete Bläserklasse, die souverän agierte, obwohl aufgrund der Coronapandemie nur wenig Zeit zum Üben gewesen war.

Im Namen des Elternbeirats beglückwünschte die Vorsitzende Cornelia Scheunig die Absolventinnen zu ihren herausragenden Ergebnissen und schloss den Gedanken an, dass mit viel Mut und Fantasie immer das Unmögliche möglich werden kann. Auch Schulleiter Müller drückte in seiner Abschlussrede die Hoffnung aus, dass das Wort „Schule“ in Verbindung mit St. Ursula auch in der Zukunft positiv besetzt bleiben wird. An die Absolventinnen gewandt führte er den Gedanken aus, dass das ganze Leben eine Schule sei und stellte die „Schulfächer der Zukunft“ vor.

„Wertschätzung“ als Fach auf dem künftigen Stundenplan

Im Vordergrund stehe dabei vor allem der Bereich „Freundschaft und Beziehung“. Es sei wichtig, die „richtigen“ Freunde zu erkennen, nämlich diejenigen, die andere Menschen stärken, schweigsam mit ihrem Wissen in sozialen Netzwerken und anderen Menschen gegenüber umgehen und vor allem immer schonungslos offen und ehrlich seien. Am wichtigsten im „Stundenplan der Zukunft“ sei jedoch das Fach „Wertschätzung“. Denn in einer Zeit, in der das eigene „Ich“ zur Gottheit erhoben werde, seien christliche Werte und vor allem Freundlichkeit und Dankbarkeit unverzichtbar und es sei an der Zeit den Worten Jesu zu folgen: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“

Die feierliche Verleihung der Abschlusszeugnisse bildete den Höhepunkt der Veranstaltung. Unter großem Applaus des Publikums durften die Absolventinnen aus den Händen ihres Klassenleiters ihr Abschlusszeugnis entgegennehmen. 16 von 54 Schülerinnen konnten sich über eine Eins vor dem Komma freuen. Jahrgangsbeste war Julia Laminit aus der Klasse 10b mit einem Notendurchschnitt von 1,18.