Donauwörth

vor 21 Min.

Acht Entenküken verirren sich in der Donauwörther Reichsstraße

Gerettet wurden die jungen Wasservögel in einem Papierkorb (links) und bis an die Wörnitz getragen, wo sie selig mit ihrer Mutter vereint davonschwammen. Ente gut – alles gut!

Plus Acht Jungtiere verirren sich in der Reichsstraße in Donauwörth. Die Mutter ist nicht zu sehen. Eine aufreibende Rettungsaktion beginnt.

Von Barbara Wild

Ein tierisches Schauspiel mit glücklichem Ende hat sich bereits am Wochenende in Donauwörth zugetragen. Hauptrolle spielten dabei acht zarte Entenküken, denen ihre Neugier auch zum Verhängnis hätte werden können.

