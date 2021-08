Ärger an der Donaumeile in Donauwörth

Unbelehrbar zeigten sich drei Personen, die sich am Parkplatz der Donaumeile trafen. Am Ende musste die Polizei anrücken.

Ärger gab es am Mittwochnachmittag vor der Donaumeile in Donauwörth. Wie die Polizei Donauwörth berichtet, hielten sich mehrere Personen am Mittwochnachmittag trotz eines bestehenden Hausverbots auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Dillinger Straße in Donauwörth auf.

Ein beauftragter Sicherheitsunternehmer wies die Personen auf das Aufenthaltsverbot hin, welches diese jedoch weiterhin ignorierten. Eine verständigte Polizeistreife zeigte einen 37-jährigen Donauwörther, eine 19-jährige Harburgerin und einen 46-jährigen Wohnsitzlosen wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch an.